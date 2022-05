Piano Battaglia, nella Finanziaria regionale i fondi per l'acquisto degli spazzaneve

Per Piano Battaglia, la località sciistica sulle Madonie amata soprattutto dai palermitani, potrebbe finalmente arrivare la valorizzazione definitiva. Dopo tanti anni. contrassegnati da problemi e incuria, grazie a una norma della finanziaria i Comuni dell’hinterland avranno la possibilità di pianificare e creare le condizioni migliori per visitatori e turisti con benefici per l’economia dei territori. Sostenuta dall’assessore al Territorio Toto Cordaro, la norma stanzia 2,2 milioni di euro, somme che serviranno ad acquistare gli spazzaneve non solo per le Madonie ma anche per le altre località invernali.

Il via libera dell’Ars, giunto ieri sera, chiude un lungo percorso intrapreso dall’assessore con gli amministratori dell’Ente parco delle Madonie e dei comuni di Polizzi, Isnello, Collesano e Petralia Sottana, con Palermo Energia, soggetto attivo nella gestione degli impianti di Piano Battaglia. «All’assessore Cordaro va il nostro plauso per avere raggiunto un obiettivo importante e per avere coinvolto le amministrazioni locali perché questo intervento normativo è un tassello importante per il rilancio degli impianti della reale di Piano Battaglia», dice Gaetano Bellavia, assessore alla Programmazione nel comune di Polizzi. Fatta la norma, adesso i Comuni sperano nell’attuazione in tempi brevi della disposizione e nella capacità della Protezione civile regionali di fare in fretta.

