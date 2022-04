Palermo, assemblea alla Zisa sul programma di Miceli

Il programma partecipato di Franco Miceli: dalle emergenze della città ai desideri di palermitane e palermitani per una città rigenerata e funzionale da costruire attraverso tavoli tematici. Un incontro ricco di spunti per il lancio della due giorni di programmazione quello avvenuto nel pomeriggio ai Cantieri culturali alla Zisa, negli spazi di Tavola Tonda.

Miceli ha raccolto suggerimenti e punti di vista di candidati e candidate appartenenti alle liste della coalizione ma anche di esperti e cittadini. I temi che verranno approfonditi nella due giorni di lavoro partecipato sono Decentramento e partecipazione, Rifiuti ed economica circolare, Rigenerazione urbana e mobilità, Diritti e diseguaglianze, Digitalizzazione, ristrutturazione e innovazione, Cultura e sport, Turismo e grandi eventi.

La partecipazione è il nodo centrale del Patto per Palermo e con Palermo di Miceli, una partecipazione che inizia con l’elaborazione dei temi e che proseguirà negli anni di governo della città. «Fondamentale coinvolgere i cittadini - sottolinea Miceli - le scelte dell’amministrazione non possono cadere dall’alto ma essere risultato di confronti e ascolto».

