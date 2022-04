Palermo, in Consiglio comunale la Lega diventa Prima l'Italia

Il gruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo adesso si chiama Prima l’Italia. Il cambio della denominazione è stato comunicato con una nota inviata al presidente del Consiglio comunale. Nuovo anche il simbolo, in campo azzurro e con il tricolore. Lo stesso aveva fatto qualche giorno fa il gruppo della Lega all'Assemblea regionale siciliana.

«Non si tratta di una operazione di maquillage - dichiara il capogruppo Igor Gelarda - né di volere nascondere la nostra adesione al progetto di Matteo Salvini. In questo modo intendiamo coinvolgere nel nostro progetto politico, per Palermo oggi e per la Sicilia domani, anche quelle forze civiche che difficilmente avrebbero aderito con il simbolo della Lega. Continueremo, come e più di prima, a parlare con le categorie produttive ed avere anche al centro della nostra agenda politica palermitana le famiglie, la pulizia della città, le manutenzione stradale, la sicurezza. E una attenzione ai servizi, che in questo momento è completamente sconosciuta per colpa dell'amministrazione Orlando. Siamo pronti a governare la città, e a farla risorgere dalle macerie in cui è finita», conclude Igor Gelarda.

© Riproduzione riservata