Palermo, il sindaco e l'assessore Marino mollano: «Ritiriamo la delibera sull’Irpef»

Alla fine, la mossa dell'assessore Sergio Marino e del sindaco di Palermo Leoluca Orlando cerca in extremis di salvare la delibera sulle aliquote Irpef dalla bocciatura da parte del Consiglio comunale che giovedì scorso è stata sfiorata. Solo la caduta della seduta per mancanza del numero legale ha mantenuto in vita l’atto. Come anticipato ieri dal Giornale di Sicilia, i due esponenti dell'amministrazione hanno inviato una richiesta al presidente del Consiglio, chiedendo il ritiro della proposta che intende raddoppiare l’addizionale Irpef. Uno stop di natura tecnica per una rivisitazione, si legge nella nota, che modelli gli aumenti sugli scaglioni di reddito e verifichi la «possibilità di tenere conto di esigenze di equità fiscale, specie a favore delle fasce più deboli.

Ma non è detto che il provvedimento possa essere restituito agli uffici, come spiega Giancarlo Macaluso, nel servizio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

