Palermo, i tagli ai teatri Massimo e Biondo: il 2 aprile protesta in piazza Verdi

È in programma sabato 2 aprile, alle 17, in piazza Verdi, sulle scalinate del Teatro Massimo, la manifestazione indetta dai sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom-Uil e Fials- Cisal per la mobilitazione unitaria relativa alle vertenze del Teatro Massimo e Biondo di Palermo.

Della manifestazione si è parlato oggi (31 marzo), nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nel foyer del Teatro Massimo di Palermo, alla presenza, tra gli altri, del sovrintendente della Fondazione Marco Betta e della direttrice del Teatro Biondo, Pamela Villoresi. Sono intervenuti Marcello Cardella segretario Slc Cgil Palermo, Francesco Assisi segretario Fistel Cisl Sicilia, Giuseppe Tumminia segretario Uilcom-Uil Palermo e Antonio Barbagallo segretario Fials Palermo.

«Manifestiamo contro il mancato contributo da parte del comune di Palermo nei confronti dei teatri. Il teatro Massimo riceve un taglio del 75% su base biennale, cioè nel 2021 a noi non è arrivato il contributo da parte del comune di 2 milioni e 9 e sul 2022 c’è una grande incertezza, si parla di 1 milione e mezzo a fronte di 2 milioni e 2 previsti in bilancio». Lo ha detto il segretario della Fials di Palermo, Antonio Barbagallo, che ha proseguito: «Questo per il Teatro Massimo è un grande colpo – aggiunge - perché rappresenta il 10% dei finanziamenti totali che riceve in un anno. Abbiamo 380 unità, in quanto a personale, e questo significa una grande difficoltà per affrontare la stagione artistica e per pagare gli stipendi. Il Teatro Biondo è messo peggio, ci sono lavoratori che non percepiscono lo stipendio da due mesi. Il comune deve assolutamente porre rimedio a questo problema», conclude Barbagallo.

