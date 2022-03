Italia-Macedonia, giro di vite del Comune di Palermo per l'alcool e la movida

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato oggi un’ordinanza (n° 28/os) che impone alcune limitazioni alla vendita di bevande alcooliche in occasione dell’incontro di calcio Italia-Macedonia del Nord di giovedì 24 marzo 2022.

In particolare, oltre al consueto divieto di vendere bevande di ogni tipo in contenitori di vetro/alluminio nei pressi dell’impianto sportivo dove si terrà l’incontro, il sindaco ha disposto le seguenti misure: il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona del centro storico; che il divieto di cui al superiore punto, avente validità dalle 18 alle 24 del 23 e 24 marzo 2022 interessi tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nell’area ricompresa tra piazza Giulio Cesare e piazza Crispi, in particolare nei siti sottoelencati e nelle zone limitrofe: piazza Sant'Anna, piazza Caracciolo, piazza Magione, Via Isidoro La Lumia, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele. Inoltre, è disposta la chiusura anticipata alle 24 degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nelle zone sopra elencate.

