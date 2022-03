Italia-Macedonia, all'aeroporto divieto di vendita di alcolici e bevande in vetro e plastica

Vietata la vendita di alcolici e bevande anche in aeroporto a Punta Raisi. In vista della partita di qualificazione ai mondiali, Italia-Macedonia del Nord, che si terrà stasera allo stadio Renzo Barbera, fino alle 7 di domani 25 marzo all'aeroporto Falcone e Borsellino è scattata l'ordinanza del sindaco di Cinisi, sotto indicazione della Questura di Palermo, che vieta l'acquisto di alcolici, superalcolici e bevande in contenitori di vetro, alluminio e plastica.

"In considerazione - si legge nella nota - di potenziali criticità che potrebbero amplificarsi con il consumo distorto di sostanze alcoliche o dal distorto utilizzo di contenitori di vetro, alluminio o plastica". Disagi per i viaggiatori che, in seguito all'ordinanza, non hanno potuto nemmeno acquistare una bottiglietta d'acqua per il volo, dal momento che è possibile consumarla soltanto se versata in un bicchiere di carta.

Divieti anche a Palermo

Un'ordinanza è stata firmata ieri anche dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e impone alcune limitazioni alla vendita di bevande alcooliche. Il provvedimento, ancora in vigore fino alla mezzanotte di oggi, 24 marzo, riguarda il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona del centro storico nell’area compresa tra piazza Giulio Cesare e piazza Crispi, ovvero in piazza Sant'Anna, piazza Caracciolo, piazza Magione, via Isidoro La Lumia, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele. Inoltre, è stata disposta la chiusura anticipata alle 24 degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nelle zone sopra elencate.

© Riproduzione riservata