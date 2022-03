Elezioni a Palermo, centrosinistra a gonfie vele: "sì" dai cinquestelle a Miceli

Due ore di discussione su Zoom fra Giuseppe Conte e i diversi livelli di rappresentanza territoriale del Movimento 5 Stelle per discutere delle elezioni amministrative di Palermo. Alla fine, emerge che la maggioranza fra parlamentari regionali, nazionali, consiglieri comunali ed esponenti con un ruolo nel movimento sono per la soluzione dell'alleanza progressista che vede Franco Miceli candidato a sindaco. Una schiarita dopo le voci di profonde spaccature fra i grillini.

Anche se non c'è stato un voto e non c'è l'ufficializzazione che il presidente nazionale degli architetti sia l'alfiere che scenderà in campo anche a nome dei pentastellati, quello di stamattina è considerato un passo in avanti formidabile. Non sono mancate le voci contrarie, rappresentata da Viviana Lo Monaco, capogruppo a Sala delle Lapidi, secondo la quale bisogna invece presentarsi con una candidatura autonoma anche per sostenere la lista e poi decidere un sostegno al ballottaggio. Ma è rimasta una voce isolata che comunque è disponibile a garantire compattezza al movimento sulla scelta fatta.

Conte ha invitato tutti ad avere i piedi per terra a guardare al percorso che il movimento dovrà fare e non solo alla tappa palermitana. L'ex premier, insomma, ha comunque dato la linea che l'alleanza si fa nel campo progressista e che non è in campo uno spostamento dell'asse verso il centro o centrodestra. Questo per tacitare anche le voci dei giorni scorsi di una corrente sotterranea che faceva il tifo per un accordo sul nome di Roberto Lagalla, l'ex rettore in corsa al momento senza insegne di partito.

Nel fine settimana, insomma, c'è stata una forte accelerazione in direzione di Miceli. Anche se il rinvio della riunione di coalizione ieri pomeriggio ha fatto suonare l'allarme e Sinistra civica ha cominciato a sparare bordate contro la palude di chi non decide mettendo a rischio la disponibilità di Miceli. Anche i rappresentanti del mondo civico come Valentina Chinnici e Mariangela Di Gangi ora dicono che sì, bisogna puntare sul professionista che vent'anni fa è stato anche assessore della giunta Orlando. C'è molta attesa domani per l'assemblea provinciale del Partito democratico dalla quale dovrebbe arrivare il semaforo verde alla candidatura unitaria che, a quel punto, mancherebbe solamente di un passaggio formale politico e dallo scioglimento della riserva del diretto interessato.

"Franco Miceli "può essere la persona migliore per interpretare un progetto inclusivo e vincente per Palermo alle prossime elezioni amministrative", scrive anche Mariangela Di Gangi che con il movimento #FacciamoPalermo era stata candidata come sindaco.

