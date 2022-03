La fronda in Forza Italia, Miccichè: «Assessori tra i dissidenti, è imbarazzante»

«È oggettivamente imbarazzante: tra i dissidenti ci sono assessori e presidenti di commissioni parlamentari, insomma persone che ricoprono ruoli di potere, tanti altri invece svolgono il proprio dovere senza avere incarichi o altro. Mi tornano in mente le parole di Francesco Alberoni: ‘a tutti noi è capitato di aiutare qualcuno, di sostenerlo e poi scoprire che la persona beneficata, anziché esservi riconoscente non solo dimentica quanto avete fatto per lei, ma diventa fredda e si comporta verso di voi con rancorè. Ecco penso che sia necessario ripensare ai rapporti, magari col supporto di uno psicologo». Così all’ANSA il leader di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, commenta l’iniziativa di sette parlamentari di auto-convocarsi per sfiduciare il capogruppo dell’Ars, Tommaso Calderone, e di eleggere un nuovo presidente del gruppo parlamentare. “Sono amareggiato, ma sereno - aggiunge Miccichè - Ho parlato con Calderone, lui è disponibile a convocare il gruppo per discutere del merito di eventuali critiche nella gestione ma la realtà è che non esiste una motivazione per la sfiducia. Il dissenso in un partito è importante, porta al confronto. Se poi invece vogliono andarsene facciano pure perchè di fatto con questo atteggiamento dimostrano di volere creare un altro gruppo, io sono tranquillo».

«È falso che io abbia proposto il nome di Raffaele Stancanelli (FdI) come candidato alla Regione al presidente Berlusconi nella riunione ad Arcore. E’ stata una manovra di disinformazione come ai tempi dell’Unione sovietica. Devo dire sono stati bravi», ha aggiunto Gianfranco Miccichè. «Prima dell’incontro qualcuno ha telefonato a un dirigente di Fi dicendogli che io avrei fatto il nome di Stancanelli - racconta Miccichè - Questa informazione falsa è stata poi riferita a chi era presente ad Arcore, prima della riunione mi è stato chiesto se fosse vero e li allora è venuto fuori il giochetto della disinformazione, intanto avevano dato la falsa notizia alla stampa». Il mandante? «So chi è, ma non lo dico», conclude Miccichè.

