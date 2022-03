Figuccia: la Lega candida Francesco Scoma a sindaco di Palermo

«Giorgia Meloni deve scendere dal piedistallo, non può avere Carolina Varchi candidata sindaco a Palermo e Nello Musumeci candidato presidente della Regione, lei sta giocando la sua partita e non pensa al centrodestra unito. Non possiamo sempre inseguire, per cui noi proponiamo il nostro candidato sindaco: Francesco Scoma». Lo dice il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia, ricandidato alle regionali d’autunno e per questo auto-sospesosi da coordinatore provinciale del Carroccio.

