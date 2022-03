Inchieste mafia-politica, Caselli a Di Lello: «L’azione penale va esercitata anche con gli alleati dei clan»

L'ex procuratore capo di Palermo, Gian Carlo Caselli, replica alle parole di Giuseppe Di Lello, che fu nel pool antimafia con i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che nei giorni scorsi, in una conversazione con l'editorialista del Giornale di Sicilia Costantino Visconti, ha criticato alcune iniziative giudiziarie degli anni successivi all'esperienza del pool. Ha detto, fra l'altro, che «l’accuratezza delle indagini è passata spesso in secondo piano e così sono stati celebrati processi fondati su ipotesi accusatorie risibili, specie quando hanno riguardato esponenti politici. Molte assoluzioni, grandi guasti. Troppe volte la vita democratica nel nostro paese è stata condizionata da iniziative giudiziarie che non dovevano neanche essere intraprese».

In una lettera pubblicata integralmente dal Giornale di Sicilia oggi in edicola, Caselli scrive fra l'altro che «Di Lello dimentica gli "anni del coraggio di Stato" (formula usata da Livia Pomodoro commemorando Liliana Ferraro), quando c’era il rischio concreto - con le stragi del 1992 - che la nostra democrazia crollasse. Una forte reazione corale (forze dell’ordine, magistratura, società civile, politica una volta tanto unita), ha invece prodotto risultati che ci hanno salvati dall’abisso. Di Lello dimentica questi risultati, che per la magistratura riassumo con i 650 ergastoli all’ala "militare" di Cosa nostra (dato man mano aggiornato dal collega Vittorio Aliquò). Ma l’azione penale - obbligatoria - va esercitata sia contro i mafiosi "di strada", sia contro i complici e alleati. Altrimenti si usa a questi un trattamento privilegiato, non uguale per tutti come vuole la Costituzione».

