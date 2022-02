Fiammetta Borsellino: «Provo rabbia contro certi magistrati...»

«La rabbia è un sentimento che ho provato e continuo a provare non nei confronti dei mafiosi, piuttosto nei confronti di chi mafioso non è ma non ha fatto il proprio dovere»: con queste parole Fiammetta Borsellino, la figlia di Paolo, il giudice ucciso nella strage di via D’Amelio, parla di chi nello Stato - anche nella magistratura - ha ostacolato la ricerca della verità.

Nel trentennale delle stragi in cui morirono prima Falcone e poi Borsellino, la figlia di quest’ultimo affida a una conversazione con l’editorialista del Giornale di Sicilia Costantino Visconti, direttore del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Palermo, l’analisi dei depistaggi che, come ricorda, solo adesso sono stati «cristallizzati» in una sentenza. Fiammetta Borsellino ha incontrato i boss Giuseppe e Filippo Graviano e ne parla ampiamente con Visconti nell’articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

«Dal mafioso il male te lo aspetti. Non dovresti aspettartelo da chi è chiamato ad amministrare la giustizia. Mi fa male - dice la figlia del giudice assassinato - pensare che mio padre abbia potuto definire il suo luogo di lavoro, quello in cui passava la gran parte delle sue giornate, come un covo di vipere. Mi fa male anche pensare che mio padre dovesse difendersi anche dai suoi stessi colleghi. E mi fa male prendere atto che nei tanti anni trascorsi dopo la strage di via D’Amelio, molti che avrebbero dovuto indagare o capire che era in corso un depistaggio diabolico invece sembravano voltarsi dall’altra parte, forse impauriti dal pericolo che un accertamento a tutto tondo avrebbe messo in discussione quantomeno la linearità di molti magistrati».

