Palermo, niente fondi dal Comune al Biondo: i sindacati minacciano l'occupazione simbolica

Le difficoltà finanziarie del teatro Biondo, collegate al mancato versamento del contributo del Comune, ha innescato un duro confronto sindacale. Un’eco è arrivata, durante la conferenza stampa del presidente Gianni Puglisi, attraverso l’intervento di Maurizio Rosso, coordinatore regionale della Slc-Cgil che ha minacciato una «occupazione simbolica» del teatro. Rosso ha espresso apprezzamento per Puglisi e per la direzione di Pamela Villoresi ma ha segnalato la mancanza di un piano industriale in grado di attrarre l’interesse di soggetti privati.

«Terrorizzati per il futuro del teatro»

«Siamo terrorizzati - ha detto - per il futuro del teatro. Siamo perciò impegnati a stimolare un impegno serio della politica proiettato lungo una fase di almeno 5-6 anni». Rosso ha proposto anche di discutere con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, la possibilità di accedere ai fondi del Pnrr. Nella sua replica, Puglisi ha ricordato non solo il mancato versamento da parte del Comune ma anche un taglio del 50 per cento della «contribuzione pubblica» nonché l’impegno del consiglio di amministrazione di non fermare l’attività del teatro che aspira a diventare un’istituzione di interesse nazionale. «Evitiamo - ha auspicato - di creare altri problemi e disagi per gli abbonati».

