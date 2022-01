Musumeci ai vertici Anas: «La pedemontana di Palermo è prioritaria»

La realizzazione dell'arteria di collegamento tra l’autostrada A19 Palermo-Catania e l'A29 Palermo-Mazara del Vallo, la cosiddetta “pedemontana”, è stata al centro del colloquio avuto dal presidente della Regione, Nello Musumeci, con il nuovo amministratore delegato dell'Anas, ingegnere Aldo Isi, presente anche l'ingegnere Raffaele Celia, direttore di Anas Sicilia.

«Abbiamo ribadito la priorità che attribuiamo a quest'opera – afferma Musumeci – necessaria per liberare Palermo dall'appesantimento del flusso veicolare che deriva dal collegamento obbligato di queste due autostrade attraverso la circonvallazione cittadina, viale Regione Siciliana, che diventa una “trappola infernale”. La Regione - ha aggiunto Musumeci - è disposta a fornire ogni tipo di collaborazione per raggiungere l'obiettivo e, se necessario, a cofinanziare l'opera». Il governo regionale, attraverso il proprio dipartimento Infrastrutture, ha già inserito e trasmesso a dicembre al ministero la previsione dell’opera come prioritaria nella Programmazione della viabilità siciliana.

Nei giorni scorsi il governo Musumeci ha deliberato la formale richiesta della importante arteria extraurbana anche al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, ai fini della copertura finanziaria nella prossima Programmazione Anas.

