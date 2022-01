Palermo, Filca Cisl favorevole al progetto della Pedemontana

«Accogliamo con soddisfazione la notizia dell'avvio della cosiddetta “Pedemontana“, la tangenziale esterna di Palermo, il cui progetto faraonico fu realizzato anni fa dall’Anas e accantonato definitivamente nel 2016». Lo ha detto il segretario provinciale della Filca Cisl, Francesco Danese, che ha aggiunto: «È un progetto che non può che trovare tutti d'accordo e da tempo ne invochiamo il rilancio perché rappresenta una boccata d'ossigeno per la viabilità in quanto costituisce un'alternativa alla Circonvallazione interna di viale Regione Siciliana), perennemente intasata dal traffico. Ci auguriamo però che il progetto, che è stato approvato dalla Giunta Musumeci, non si areni nuovamente, e che si provveda velocemente al compimento di tutti passaggi necessari per la sua realizzazione perché altrimenti assisteremo all'ennesima occasione persa, di un sogno che rimane purtroppo, ancora una volta, chiuso nel cassetto».

Il presidente della Regione Nello Musumeci è intervenuto nei giorni scorsi sul traffico della circonvallazione di Palermo, rallentato dal restringimento delle carreggiate del Ponte Corleone per ragioni di sicurezza.

© Riproduzione riservata