Palermo, Noi di Centro guarda alla candidatura Faraone: «Disponibili al confronto»

In una nota diffusa oggi, Di Trapani ricorda come la decisione di Clemente Mastella di fondare una nuova forza politica nasca «dalla crisi del nostro sistema politico, da quella del bipolarismo e dalla volontà di riassemblare in detto contesto un'area, quella di centro, presente nella nostra società ma non compiutamente rappresentata a livello politico». Letta in chiave palermitana, questa esigenza porta Di Trapani a sottolineare la volontà di «iniziare a ragionare anche noi sul percorso da intraprendere in vista delle comunali 2022 di Palermo e sulla candidatura a sindaco». Da qui l'apertura di credito a Faraone, «nelle more che si delineino i contorni ed il perimetro dei diversi schieramenti» e fatta salva la richiesta di un confronto sul programma.

