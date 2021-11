Palermo, manca il numero legale e l'ex maggioranza occupa Sala della Lapidi

Indignati dall’ennesima pagliacciata in Consiglio comunale, nuovamente chiuso per mancanza del numero legale durante il prelievo del piano triennale delle opere pubbliche a causa dell’irresponsabilità del centrodestra che ha abbandonato i lavori, noi consiglieri e consigliere di Avanti Insieme, Sinistra Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, occuperemo fino alla seduta di domani l’aula consiliare e invitiamo la stampa a partecipare alla conferenza stampa indetta per le 16 nella sala delle Lapidi occupata». Lo dicono in una nota i consiglieri comunali di Avanti Insieme, Sinistra Comune, Partito democratico e Movimento 5 Stelle.

