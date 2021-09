Palermo, concorso per autisti alla Rap, scontro sulla commissione giudicatrice

L'opposizione si mette di traverso sul concorso bandito da Rap per l'assunzione di autisti, i cui termini di presentazione delle domande scadono dopodomani, mercoledì 29 settembre. Da Sicilia Futura a Fratelli d'Italia passando per Azione contestano soprattutto la parte in cui il bando prevede la nomina di una commissione giudicatrice interna. Una soluzione non condivisa perché – senza tanti giri di parole – è ritenuta debole e permeabile alle pressioni che possono arrivare ai commissari.

Sono ore decisive: lo scenario viene raccontato nei dettagli ga Giancarlo Macaluso in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola.

