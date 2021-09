Palermo, Francesco Scoma lascia Italia Viva e passa alla Lega

Francesco Scoma lascia Italia Viva di Renzi e passa alla Lega di Salvini. A darne notizia è Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia. Il deputato nei giorni scorsi aveva annunciato la sua candidatura a sindaco di Palermo.

"Nel dare il mio benvenuto all’onorevole Francesco Scoma nella Lega voglio rimarcare la linea del nostro partito di aprire le porte a donne e uomini capaci e volenterosi che condividano le nostre battaglie di buonsenso - dice Minardo -. E non solo: l’adesione di Francesco, a cui mi legano anche una profonda amicizia e l’avere condiviso parecchie iniziative politiche in passato, è l’ennesima riprova di come questa linea in Sicilia si stia rivelando assolutamente vincente. L’ingresso dell’onorevole Scoma consolida la qualità del gruppo della Lega in Parlamento e sancisce un ulteriore rafforzamento del partito a Palermo e in tutta la Sicilia".

Da Italia Viva il primo a commentare la scelta di Scoma è Davide Faraone: "C’è chi pensa che un partito debba snaturare i suoi ideali, la sua coerenza, la sua identità per non perdere la sua poltrona e quando verifica che non accade se ne va. Chi sceglie ora di andare via, poi, sbaglia i suoi conti e rischia di perdere oltre che la faccia anche la poltrona".

"Noi - aggiunge - abbiamo un altro modo di fare politica, dalla prima Leopolda, sempre coerenti. Si vince e si perde ma i valori valgono più di tutto. Per uno che va via in nome di una poltrona tanti ne arriveranno in nome di un’idea e il tour di Matteo Renzi in Sicilia di venerdì e sabato dimostrerà la straordinaria vitalità delle donne e degli uomini del nostro partito".

