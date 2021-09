Francesco Scoma si candida a sindaco di Palermo, movimenti di consiglieri a Sala delle Lapidi

Da una sponda all’altra, continuano i traghettamenti di consiglieri comunali a Palermo nelle coalizioni in vista delle prossime amministrative.

L’agitazione più evidente sembra quella che sta animando il gruppo dei renziani. Apertura ad un ventaglio di opzioni allargato anche al Carroccio, perché no, da Francesco Scoma, di Italia Viva, ma storicamente legato al centrodestra. Appartenenza che ribadisce assieme alla sua candidatura a sindaco.

Ma ora sotto quale bandiera? I rumors - scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola - lo vedrebbero già sotto l’ala di Matteo Salvini, ma lui parla di accelerata esagerata. «Nessun tradimento, ribadisco la mia intenzione di stare con forze che comunque siano coerenti con la mia storia - spiega il deputato nazionale - Parlo ancora con Berlusconi e sono iscritto al gruppo dei Popolari in Europa. Mi sto confrontando a largo raggio in quella direzione, ma sono pronto a sostenere la mia corsa anche con liste civiche indipendenti dai partiti. Di certo, non potrò rappresentare chi si schiera con la sinistra».

Metamorfosi pure negli equilibri della Lega dove si sta creando un imprevisto assembramento di papabili. Alcuni potrebbero lasciare per raggiungere spiagge più sicure, come Alessandro Anello che però smentisce la sua uscita.

