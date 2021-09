Corsa a sindaco di Palermo, Lagalla: "Pronto a dare un contributo alla città"

Fa capolino, dopo che il suo nome era stato tirato in ballo come eventuale candidato alla poltrona di sindaco di Palermo: Roberto Lagalla, ex rettore e assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione, ha accolto l’appello politico di Marianna Caronia in vista del voto per le Amministrative.

«Concordo sulla opportunità che si avvii un percorso di analisi e approfondimento delle principali criticità - dichiara Lagalla -. La città ha bisogno di tornare a vivere e i palermitani hanno necessità di avviare un dialogo inedito con le istituzioni, all'insegna della concretezza e della chiarezza. Certamente sono disponibile a fornire il mio personale contribuito».

Rinnovamento e rinascita che devono necessariamente passare dalla buona salute dei conti - scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola -. Dopo Cgil, Cisl e Uil anche il Csa, il sin- dacato più rappresentativo tra i dipendenti dell’Ente, esprime preoccupazione per l’avvio dell’iter di predissesto al Comune, al quale mancano 80 milioni per chiudere il bilancio.

