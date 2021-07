Festino, ordinanza di Orlando sulla vendita di bevande durante i festeggiamenti a Palermo

Palermo ritrova il Festino di Santa Rosalia. L'edizione 397 ci sarà, ma ridimensionata dal rischio contagi da Coronavirus. Ed ecco che arriva una nuova ordinanza emanata dal sindaco Leoluca Orlando, con una serie di misure in occasione dei festeggiamenti che si terranno domani 14 luglio 2021, fino alle 3 di giovedì 15 luglio.

Cosa prevede il provvedimento

- il divieto di commercializzare bevande superalcoliche;

- che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili;

- che le bevande contenute in bottiglie di plastica vengano private del tappo.

La misura riguarda tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti che operano in queste strade:

Corso Vittorio Emanuele;

Piazza Marina;

Via Cala;

Foro Umberto I;

Zona Piazza Kalsa;

Via Lincoln;

Zona Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare);

Piazza Fonderia

Borgata marinara S. Erasmo

Borgata marinara Acquasanta

Borgata marinara Mondello

Borgata marinara Sferracavallo

Via Maqueda

