Palermo ritrova il suo Festino, oggi e domani dirette su Gds.it e Tgs: tutti gli eventi in programma

Sul canale 15 del digitale terrestre o in streaming, tutto rigorosamente in diretta per non perdere neanche un secondo dell’edizione numero 397 del Festino di Santa Rosalia. Il countdown è finito, oggi si celebra la Santuzza e anche Tgs e il sito internet del Giornale di Sicilia scendono in campo per seguire da vicino i festeggiamenti. Due giorni di dirette grazie al massimo sforzo che impiegheranno le redazioni.

Su Tgs si comincia oggi a partire dalle 18.45, ma il sito internet del Giornale di Sicilia www.gds.it farà scattare le sue dirette sulla pagina Facebook e sul portale. Collegamenti con il vicecaporedattore del Giornale di Sicilia Piero Cascio e con Virginia Cataldi dalle 17.30 dalle strade del Cassaro. Perché è vero che anche quest’anno il Covid costringerà a un ridimensionamento del Festino, senza cortei e processioni, ma gds.it da corso Vittorio Emanuele farà respirare le sensazioni e le emozioni lungo quelle che sono le strade simbolo delle celebrazioni per la Santuzza.

E poi alle 18.45 di oggi, primo collegamento di Tgs con la Cattedrale, dove a condurre la diretta ci sarà Salvo La Rosa, direttore artistico della testata televisiva. Dalle 19 Tgs seguirà i Vespri solenni celebrati dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Durante la diretta televisiva collegamenti anche con il cronista di Tgs Giovanni Villino che interverrà da corso Vittorio Emanuele. La diretta durerà fino al tg della sera, alle 20.20. Dopo il telegiornale, la diretta delle celebrazioni riprenderà alle 21.45. Ospiti e commenti per analizzare l’edizione del Festino di Santa Rosalia numero 397. Nel corso della diretta andranno in onda anche le immagini del Festino del 2019, ovvero l’ultimo dell’era pre-Covid. Il culmine della serata di oggi a mezzanotte con i fuochi d’artificio. Le telecamere di Tgs, installate sul tetto dell’edificio di via Lincoln, sede del Giornale di Sicilia, riprenderanno il gioco di fuoco che durerà circa mezzora.

Quella di domani, invece, sarà la giornata prettamente religiosa del Festino. Stesso orario, 18.45, per il primo collegamento con Salvo La Rosa dalla Cattedrale, che dalle 19 seguirà il solenne pontificale, celebrato sempre da monsignor Lorefice. Sarà questo il momento che chiuderà quest’edizione 2021 del Festino di Santa Rosalia. Anche per le dirette streaming del sito internet gds.it è previsto lo stesso programma del giorno precedente. Due giorni di dirette, durante le quali ci sarà anche il grande sforzo dei tecnici e operatori di Tgs che Salvo La Rosa ha voluto ricordare: «Ormai da anni Tgs è presente, seguendo da vicino i grandi eventi e le feste religiose e non possiamo non essere ancora una volta presenti per Santa Rosalia. Per il grande impegno che ci metterà l’azienda e la realizzazione di questo servizio, voglio ringraziare il direttore responsabile di Tgs Marco Romano, tutta la redazione di Tgs, diretta da Marina Turco, e gli operatori e i tecnici della televisione».

