Chi sono Toni Sala e Cettina Martorana, i due nuovi assessori al Comune di Palermo

Toni Sala e Cettina Martorana sono i due nuovi assessori scelti dal sindaco Leoluca Orlando per sostituire Tony Costumati e Leopoldo Piampiano dopo la rottura con Italia Viva.

Sala, 55 anni, consigliere comunale del gruppo Avanti insieme, è stato eletto con 1.163 voti nella lista Palermo 2022. Si occuperà di Patrimonio, Servizi cimiteriali, Beni confiscati, Cimiteri, Igiene pubblica e Diritti degli animali.

A lui tocca la patata bollente dei cimiteri, anche se Orlando ha tenuto a precisare che in questo settore si lavorerà in gruppo, nella task force formata dallo stesso sindaco, dall'assessore al ramo, dal capo area, dal segretario generale e dal capo di gabinetto.

Cettina Martorana, 49 anni, è un tecnico e guiderà le Attività produttive. Revisora legale di società ed enti locali, consigliera dell'Ordine dei commercialisti e presidente del collegio dei sindaci della Sispi dal 2014, a lei Orlando ha attribuita la delega alle Attività produttive. Martorana è la terza donna assessore in giunta dopo Giovanna Marano e Maria Prestigiacomo.

Sui nuovi assessori Orlando ha commentato: "Mi sento ancora più responsabile perché la loro scelta nasce dalla loro disponibilità e in piena autonomia. Il Pd mi ha dato fiducia, così ho appreso, senza chiedere nulla". E ha aggiunto: "Ringrazio le forze politiche di maggioranza che mi hanno dato un mandato in bianco per la scelta dei nomi, ma è evidente che c'è un maggiore carico di responsabilità per i risultati e l'impegno che dovranno assumere i neoassessori".

