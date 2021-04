Palermo, Orlando annuncia i due nuovi assessori: Toni Sala e Cettina Martorana

Il nome a sorpresa è quello della commercialista Cettina Martorana che sarà il nuovo assessore comunale alle Attività produttive. L'altra new entry nella giunta Orlando, che si occuperà di Patrimonio, Servizi cimiteriali, Beni confiscati, Cimiteri, Igiene pubblica e Diritti degli animali, è il consigliere comunale di Avanti insieme Toni Sala, ingegnere e responsabile per la sicurezza dell'Ismett.

Sala, che manterrà anche la carica di consigliere comunale, è stato eletto con 1.163 voti nella lista Palermo 2022. Sul suo nome, a differenza di Martorana, non c'erano dubbi e la scelta di Orlando era già nota.

Il nome sul quale fino a oggi non si aveva notizia, è quello di Cettina Martorana, 49 anni, revisore legale di società ed enti locali e segretaria del consiglio di disciplina dell'Ordine dei commercialisti. Orlando sceglie dunque un incarico di grande fiducia, visto che l'ha già nominata in passato presidente del collegio sindacale della Sispi dal 2014.

I due nuovi assessori, presentati in videoconferenza stampa online da Palazzo delle Aquile, alla presenza anche del vice sindaco Fabio Giambrone e in collegamento con gli altri assessori. prendono il posto dei due esponenti di Italia Viva, Tony Costumati e Leopoldo Piampiano, dopo la frattura nella maggioranza.

Per quanto riguarda la delega ai cimiteri assegnata a Sala, il sindaco ha precisato che si lavorerà insieme con la task force istituita dal primo cittadino e formata dallo stesso primo cittadino, dall'assessore al ramo, dal capo area, dal segretario generale e dal capo di gabinetto. "Sulla situazione dei cimiteri - ha spiegato Orlando - faremo una conferenza stampa in settimana per fare il punto della situazione e aggiornare su quello che stiamo facendo. E' un momento pesante".

"Per le attività produttive - ha proseguito - ho scelto una professionista, la dottoressa Martorana, terza assessore donna in giunta (le altre sono Giovanna Marano e Maria Prestigiacomo, ndr) che potesse garantire il massimo della conoscenza della vita economica delle aziende. E' una scelta indirizzata alle categorie produttive, che di tutto hanno bisogno tranne che di presenze divisive".

Altre novità in giunta. Le deleghe del Verde e dei rapporti con la controllata Reset saranno attribuite all'assessore al Bilancio Sergio Marino.

"Metterò il massimo entusiasmo e il massimo impegno lavorando al servizio della città", ha commentato Cettina Martorana che ha ringraziato il sindaco per la fiducia, così come. Tony Sala ha voluto ringraziare anche il gruppo civico 'Avanti Insieme' di cui è espressione: "Lavorerò con spirito di sacrificio e di servizio, ci è stato chiesto questo impegno straordinario e abbiamo dato disponibilità. So bene l'importanza di deleghe come il patrimonio e in questa fase dei servizi cimiteriali. Dobbiamo lavorare per garantire il diritto di avere una degna sepoltura, l'emergenza è diventata problema strutturale - ha sottolineato Sala - Bisogna individuare soluzioni a breve, medio e lungo termine".

Orlando, intanto, ha annunciato di aver scritto una lettera al presidente del consiglio comunale Totò Orlando per chiedere di individuare un percorso assieme per non far pagare ai cittadini eventuali dissensi politici: "Faccio appello al senso di responsabilità a tutto il consiglio comunale".

