Shopping e assembramenti a Palermo, Orlando: "Non escluse ulteriori restrizioni"

A Palermo, così come in tutte le città italiane, negli ultimi giorni si sono viste immagini di strade particolarmente affollate e così il sindaco ha deciso di mettere in guardia i cittadini e di richiamarli al senso di responsabilità.

"Credo necessario chiarire che quanto discusso e deciso oggi dalla Giunta comunale rappresenta ciò che è possibile fare allo stato da parte del Comune - ha scritto in una nota -, senza ricorrere a provvedimenti estremamente restrittivi".

"Se la situazione in città o in alcune zone dovesse richiederlo - prosegue nella nota -, dovrò valutare, d'intesa col Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, e dovrò chiedere ai Governi nazionale e regionale di valutare ulteriori misure. Dipenderà dai comportamenti dei cittadini, dalla volontà di tutelare prima di tutto la salute con scelte responsabili".

Le strade del centro cittadino oggi, ultimo week end prima dei divieti contenuti nel nuovo decreto Natale, sono state strapiene con tanta gente in fila davanti ai negozi per acquistare i regali di Natale, o presso i bar o, ancora, a passeggio.

Decreto Natale, ultimo weekend prima dei divieti: a Palermo strade del centro strapiene per lo shopping Gente per strada il 19 dicembre Shopping natalizio il 19 dicembre Shopping e incontri con amici Via Ruggero Settimo affollata A Palermo strade del centro strapiene per lo shopping Via Maqueda a Palermo strade del centro strapiene per lo shopping Palermitani davanti al Teatro Massimo Shopping natalizio il 19 dicembre Tantissimi giovani a passeggio Vie dello shopping affollate a Palermo

