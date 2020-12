Palermo, gli auguri di Orlando: "Dobbiamo avere cura dell'altro, il cambiamento dipende da noi"

"Buon anno a Palermo, buon 2021, che sia un anno in cui si possa continuare il cammino di allontanamento dal tunnel terribile della pandemia e costruire una realtà rinnovata per tornare ad essere non come eravamo prima ma tornare ad essere come eravamo prima ma con i nuovi insegnamenti che sono nati da questo terribile momento". Così il sindaco di Palermo nel messaggio di fine anno.

"Dobbiamo essere liberi dalla paura - continua Orlando - e dobbiamo avere cura dell'altro, del diverso e dell'ambiente. Il cambiamento è possibile ma dipende da ciascuno di noi".

