Palermo, Leoluca Orlando: "Con Musumeci ci sentiamo continuamente"

"Io ho un rapporto istituzionale, credo assolutamente continuo con il presidente della Regione Nello Musumeci, che in termini politici sicuramente non sta dalla stessa parte rispetto a me. Ma credo sia doveroso sentirlo, lo sento continuamente, oggi due volte, con riferimento a problemi che riguardano la sanità. E addirittura ci siamo detti sentiamoci ogni giorno, perchè in questo modo possiamo seguire e monitorare il cambiamento delle condizioni". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a Titolo V la trasmissione condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti il venerdì sera su Rai3 .

"Dobbiamo fare un patto di linguaggio, dobbiamo cercare in qualche modo di parlare la stessa lingua, non per stare dalla stessa parte.- ha aggiunto - Un patto di linguaggio sta nel dire che questa pandemia per la sua natura tiene insieme tre cose, normalmente non unite di fronte a una normale malattia: la cura del malato, la prevenzione della malattia e gli effetti economici e sociali".

