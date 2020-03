Coronavirus a Palermo, ville e giardini pubblici chiusi fino al 22 marzo

Nuova ordinanza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che non vuole sia abbassata la guardia in questo particolare momento per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. E così ha firmato, con decorrenza immediata e valida fino a tutto il prossimo 22 marzo, la chiusura di tutte le ville e i giardini pubblici cittadini.

L'ordinanza, come comunica una nota di Palazzo delle Aquile, potrà essere soggetta a proroga per eventuali esigenze da valutare. I siti chiusi al pubblico sono: Villa Niscemi, Villa Trabia, Villa Giulia, Giardino Garibaldi, Giardino Piersanti Mattarella, Giardino delle Rose, Giardino dei Giusti, Giardino della Zisa, Palazzina Cinese, Città dei Ragazzi e Villa Costa.

