Coronavirus, negativo il tampone al sindaco Orlando

Gli esami eseguiti per verificare se il sindaco Leoluca Orlando sia venuto in contatto con il COVID-19 hanno dato esito negativo.

"Non viene meno ovviamente - dichiara il Sindaco - la necessità di proseguire per tutti, a tutela di tutti, il massimo di isolamento a

casa propria, lavorando da casa, continuando a gestire l'amministrazione in collaborazione e sinergia con tutte le istituzioni e gli enti che sono impegnati in queste ore in uno sforzo straordinario."

Il sindaco Orlando nei giorni scorsi ha preso parte alle riunioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura dove c'erano degli ufficiali dei carabinieri, tra i quali il comandante generale dell'Arma a Palermo Guarino, che si è scoperto poi essere contagiati. Proprio per questo si aspettano con ansia a Palermo si aspettano con ansia gli esiti dei tamponi su una ventina di carabinieri. Sono tutti in quarantina nelle loro abitazioni e sono in buone condizioni di salute.

