Sardine, domani in assemblea a Palermo: "Torneremo protagonisti"

Le sardine si convocano a Palermo e chiamano a raccolta la città. Domani sera, alle 21.30, «Wanderlust», assemblea aperta nel centro storico, in via Lattarini.

«Il mare è aperto e non ha confini. Il mare - scrivono gli organizzatori sulla loro pagina Facebook - è ricco di opportunità e c'è sempre posto per chi ha voglia di avventura, per chi è disposto a mettersi in gioco. Carissime sardine panormitane torneremo protagonisti con le nostre iniziative e abbiamo bisogno di tutta la partecipazione possibile. Se vuoi mettere a disposizione le tue competenze, se vuoi darti da fare, se vuoi coinvolgere le tue realtà sociali e la tua rete, allora vieni!».

