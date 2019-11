La Lega nomina i commissari in 8 comuni del Palermitano

Il commissario provinciale della Lega Antonio Triolo ha nominato i commissari in 8 comuni del Palermitano. Sono ad Altofonte, Giuseppe Pipitone; a Bagheria, Valerio Puleo; a Belmonte Mezzagno, Rita Pizzo; a Carini, Antonino Amato; a Isola delle Femmine, Bartolo Sillitti; a Partinico, Filippo Cangemi; a San Giuseppe Jato: Filippo Di Maggio; a Termini Imerese: Antonino Corso.

"Abbiamo nominato - ha detto Triolo, nel corso della conferenza stampa a palazzo delle Aquile alla quale ha partecipato anche Igor Gelarda, consigliere comunale e responsabile enti locali - uomini e donne che lavorano, pensionati, avvocati ed imprenditori, medici che rappresentano con la loro esperienza e differenza il vasto mondo che compone ormai la Lega, primo partito d’Italia".

"Tutte persone che non vivono di politica, ma che affrontano ogni giorno il mondo del lavoro e delle professioni e che offrono tempo e risorse alla politica per passione ed amore per la propria terra". Durante l’incontro, il responsabile enti locali Gelarda ha annunciato anche il passaggio del consigliere comunale Sandro Anello, ex Forza Italia, alla Lega e la adesione della giovane consigliere comunale di Borgetto Monia Jerbi. (ANSA)

