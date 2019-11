Palermo, la mossa di Orlando: "Trasporti gratis a chi paga la Tari"

Paghi la tassa sulla spazzatura? Hai diritto a viaggiare gratis sui mezzi cittadini. L'idea che lancia il sindaco Orlando, come si legge sul Giornale di Sicilia in un articolo firmato da Giancarlo Macaluso, è suggestiva: «Diamo trasporti gratuiti a tutti i residenti in città, purché siano in regola col pagamento della tassa sui rifiuti».

Con un colpo solo Leoluca Orlando vorrebbe eliminare il problema della gigantesca morosità della Tari e del traffico che assedia soprattutto il centro e soprattutto le zone della movida nel fine settimana. Il primo cittadino ha lanciato l'idea ai sindacati, riuniti a Palazzo delle Aquile per discutere sui piani del fabbisogno delle aziende e sul loro destino, sulla loro prospettiva di sviluppo.

