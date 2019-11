Comune di Palermo in deficit: stangata in arrivo per asili, mense e mercati

I conti del Comune di Palermo sono sempre più in rosso e così a farne le spese, anche nel 2021, saranno i cittadini così come avverrà già nel 2020, anno in cui raddoppieranno le tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero mense, palestre, asili nido, mercati generali, cimiteri e ci sarà una brusca frenata su tutte le ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale e sulle relative spese.

Nel documento della Ragioneria si evidenzia, come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, che Palazzo delle Aquile difficilmente riuscirà a restituire tutta l'anticipazione di tesoreria di quest'anno.

Al 4 novembre scorso era di 100,7 milioni di euro su un totale massimo di 107, 6 milioni, quasi al limite e quindi se non potrà essere restituita, si assisterà ad uno sforamento per il secondo anno di fila.

