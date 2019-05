Emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli, M5s denuncia il Comune di Palermo

Emergenza bare al cimitero dei Rotoli di Palermo: il Movimento 5 Stelle denuncia il Comune. Il consigliere comunale Antonino Randazzo, assistito dall’Avvocato Maria Antonietta Falco, ha presentato un esposto in procura per l’emergenza sepolture e la situazione igienico–sanitaria del camposanto di Vergine Maria legata, al grande numero di salme tenute in deposito per la carenza cronica di spazi e area di inumazione disponibili.

"Ci troviamo di fronte a un quadro sconfortante- dichiara Randazzo - una emergenza cimiteriale che non è più un fatto straordinario ma quotidiano a Palermo dovuta ad un immobilismo da parte dell’amministrazione che in questi anni ha utilizzato solo strumenti emergenziali tamponi di fronte al grave problema come l’utilizzo di sepolture private che il Tar ad un certo punto ha ritenuto soluzioni illegittime in quanto il Comune nel frattempo non ha attivato strumenti ordinari per la risoluzione definitiva del problema generale dei cimiteri".

"In tutto questo i progetti di ampliamento e la realizzazione di un nuovo cimitero e del nuovo forno attualmente giacciono ancora posteggiati", conclude il consigliere grillino.

