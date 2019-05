Palermo, il forno crematorio di nuovo guasto al cimitero dei Rotoli: 30 salme in lista d'attesa

Ennesimi disagi al cimitero dei Rotoli di Palermo: il forno crematorio è di nuovo guasto e si bloccano, per l'ennesima volta, le cremazioni. Si legge in un articolo di Anna Cane sul Giornale di Sicilia di oggi.

Per cremare i propri defunti ai familiari non resta che recarsi a Messina oppure attendere la riparazione. In camera mortuaria intanto le salme in attesa di cremazione sono già salite a trenta e la lista è destinata ad allungarsi.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia di oggi.

