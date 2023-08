Il titolo di Miss Palermo va a Marika Abbonato, ventitreenne di Bagheria - FOTO

Marika Abbonato di Bagheria è la nuova Miss Palermo. Con il titolo conquistato ieri sera, durante la prova di selezione regionale di Miss Italia, ha anche conquistato il diritto a disputare le prefinali nazionali del concorso. Marika ha 23 anni e prima ancora della fase nazionale, dovrà adesso mettersi nuovamente in gioco per conquistare la fascia di Miss Sicilia, che l'organizzazione del concorso nell'Isola, guidata dall'esclusivista regionale Salvo Consiglio, metterà in palio il 24 agosto a Noto. La prova per l'assegnazione del titolo di Miss Palermo si è svolta all'Astoria Palace Hotel.