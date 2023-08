Miss Palermo, ecco Marika Abbonato: «Il mio sogno è diventare un medico»

La passione per la cucina trasmessa dalle zie e una naturale propensione verso gli altri. La nuova Miss Palermo, Marika Abbonato, ventitreenne di Bagheria, ha conquistato tutti, anche se lei stessa non si aspettava questo risultato: «Non pensavo di farcela - racconta - durante la serata non ho mai percepito che stessi per avvicinarmi a questo risultato. Di mio sono molto modesta, forse anche questo ha contribuito alla mia sorpresa».

Un segno del destino però è arrivato prima ancora dell’inizio della serata che si è svolta all’Astoria Palace hotel: «Mi hanno consegnato il numero 10 - spiega -, è uno dei miei numeri fortunati e quando mi è arrivato ho subito pensato dentro di me "immagina se riuscissi a vincere indossando proprio questo numero", un pensiero che ho subito scacciato con l’inizio della serata».

E invece, il numero le ha portato fortuna. Ma non è solo la sorte ad aver spinto Marika sul gradino più alto del podio. La ventitreenne ha lavorato sodo per arrivare fino a qui, cominciando a partecipare già all’età di quindici anni a shooting fotografici, spot pubblicitari e sfilate: «Mi sono ritrovata in questo mondo - dice - e non l’ho più abbandonato. Già a 4 anni mi piaceva camminare sui tacchi delle mie zie e loro mi lasciavano fare. Poi a 9 anni ho partecipato al mio primo concorso di bellezza. Ho continuato su questa strada fino ad oggi».

Marika ha studiato al liceo classico della sua città e ha poi proseguito con gli studi universitari, abbandonandoli però dopo poco tempo: «Sono stata iscritta alla facoltà di Economia - prosegue - ma dopo un po’ ho capito che non andava bene per me: c’erano cose che non avevo mai studiato al liceo, come il diritto privato o il diritto pubblico ad esempio. Io invece sono propensa verso materie più scientifiche».

Così, ha proseguito con le passerelle e le pubblicità, trovando poi la sua strada, che non passa per forza da Miss Italia: «Quest’anno ho studiato tanto per il test in Medicina - spiega - questo è il mio sogno. Ho anche il proverbiale "piano B", ovvero le professioni sanitarie. Voglio assolutamente entrare in una delle due, ho capito che è quello che mi piace».

In attesa di cominciare questa nuova strada, però, il concorso di bellezza più famoso d’Italia potrebbe aprirle anche un secondo, grande portone: «Il sogno che chiedo a Miss Italia è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, mi piacerebbe - confessa -. A dire il vero, non ho mai fatto nulla per provare seriamente, non ho mai preso lezioni di recitazione o altro. Però, so già di essere più tagliata per le pubblicità o la televisione, anche se il cinema ha di certo il suo fascino».

E nel frattempo, tutti ai fornelli: «Cucino molto bene, me lo dico da sola - sottolinea ridendo -, è un qualcosa che mi è stato trasmesso dalle mie zie fin da piccolina e mi ha appassionato. Faccio anche i dolci, ma propendo più per il salato. Mi piace di più e sono piatti che mi vengono meglio, dalla pasta, quindi i primi, ai secondi».

Una miss un po’ atipica e forse anche per questo è piaciuta tanto alla giura, che le ha consegnato la fascia di regina di Palermo. E come tutte le ragazze della sua generazione, i profili social sono ben curati: ben 13 mila i followers di Marika su Instagram, anche se fino a qualche tempo fa erano più del doppio: 27 mila per la precisione, ma qualcosa è andato storto: «una persona ha rubato il mio profilo - racconta ancora con la voce un po’ scossa -, ha cominciato a costruire una identità con la mia, rubando foto e tutto quanto. Aveva anche intrapreso delle relazioni via chat con altre persone. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Adesso ne ho uno nuovo e sto recuperando tutto ciò che mi ero guadagnato con il mio lavoro, e soprattutto la fiducia nei social». E ne approfitta per lanciare un messaggio ai ragazzi e alle ragazze della sua età, un messaggio che magari spera venga colto anche da chi di dovere: «C’è poca sicurezza - sottolinea - ho imparato questo dalla mia personale esperienza. Bisogna stare attenti, sopratutto i più giovani, che magari sono alle prime armi. Bisognerebbe aumentare il livello di sicurezza per i profili delle persone. Ormai siamo tutti nel mondo digitale ed essere così esposti non fa bene».

Con la vittoria di ieri sera, in una delle finali regionali del concorso di Miss Italia organizzato in Sicilia dall'esclusivista regionale Salvo Consiglio, Marika ha conquistato anche un posto alle prefinali nazionali. Per lei... Miss Italia continua.