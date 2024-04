Dopo il temporale e l'allerta gialla arriva il sole in Sicilia: fine settimana con il bel tempo

Dopo l'allerta meteo di oggi a Palermo e Catania migliora il tempo in Sicilia, con un week end che dovrebbe essere col sole e con delle temperature in salita rispetto agli ultimi giorni, secondo le previsione di 3bmeteo.

Un campo di alte pressioni infatti abbraccerà la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con venti moderati occidentali. Basso Tirreno molto mosso, canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

La pressione torna a diminuire per l’arrivo di un ciclone. La giornata di sabato sarà contraddistinta da una mattinata in prevalenza soleggiata.

Domenica tempo stabile e soleggiato ovunque in Sicilia, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.