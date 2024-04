Maltempo a Palermo, paura alla Zisa per un albero spezzato, Nicolao: «Fallimento delle politiche per il verde pubblico»

Pioggia e vento a Palermo, in una giornata da allerta gialla, e ci sono dei danni. In via Eugenio l’Emiro, nel quartiere della Zisa, un albero è caduto in strada a causa del forte vento. L’episodio si è verificato intorno alle 11.30, quando all’altezza del numero civico 13 un tronco è stato spezzato per le forti folate. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri e la polizia municipale, che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi i marcia per consentire alle squadre dei vigili del fuoco di operare. I pompieri, con l’aiuto di una motosega, hanno diviso in più parti il tronco e i rami riversi sulla carreggiata per poter consentire una più semplice e rapida rimozione.

«Queste scene sono il fallimento della politica verde in città - attacca Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione - è impensabile che ci siano così pochi giardinieri ad occuparsi di un patrimonio di circa settanta mila alberi. Ricordiamo che pochi mesi fa in via Costantino Lascaris si era verificato un altro episodio uguale. Questa è una di quelle zone che va seriamente attenzionata».