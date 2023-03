Bagheria terra del gusto: a Expocook salgono in cattedra stellati e altri chef della città

I grandi chef di Bagheria incontrano la formazione professionale e fanno scuola ad Expocook, la più grande fiera dedicata alla ristorazione nel sud Italia, presso lo stand Miraco, allestito alla Fiera del Mediterraneo, dal 6 al 9 marzo. Quattro giorni di cooking show per valorizzare le materie prime territoriali e raccontare la vocazione ristorativa della città di Renato Guttuso e Giuseppe Tornatore, scelta sempre più come meta da gourmet e turisti eno-gastronomici. La città di Bagheria, con due chef stellati Michelin ed altre realtà ristorative di pregio, si apre alla formazione grazie alla collaborazione fra l’azienda Miraco, (arredi per la ristorazione) e il Centro studi Aurora Ets (Csa), ente di formazione professionale e di orientamento al lavoro che da oltre trent’anni opera nel territorio di Bagheria e di Barcellona Pozzo di Gotto.

«Vogliamo impegnarci a costruire una rete di relazioni – afferma Maurizio Fascella, direttore del Csa - che dia valore a Bagheria e opportunità di crescita ai nostri allievi». L’ente si pone l’obiettivo di accorciare le distanze tra aziende e territorio per agevolare l’ingresso degli allievi nel mercato del lavoro. «Abbiamo stretto collaborazioni - prosegue Fascella - con strutture alberghiere e aziende nel settore della ristorazione, ma anche con associazioni di categoria e fatto nascere il progetto Csa incontrAziende». Un progetto che permette alle imprese di entrare nella scuola. «Bagheria investe sul turismo enogastronomico ed è giusto che ci sia da parte nostra la voglia di contribuire alla realizzazione di una visione», dice dal canto suo Alberto Incandela, titolare di Miraco, che pone l’esigenza delle connessioni fra le realtà ristorative bagheresi per valorizzare le risorse del territorio.

Da lunedì in Fiera quattro giornate di cooking show che spaziano dal salato al dolce. Lo stand sarà allestito al padiglione 20. Si comincia lunedì 6 marzo alle 11.30 con lo chef Santino Corso del ristorante La Strummula di Porticello che preparerà il suo piatto Pisci&Chips per proseguire alle 14 con lo chef docente Csa Paolo Maiullari, che proporrà il risotto «Viaggio tra mare e terra». Martedì 7 marzo arriva il cooking show dello chef neo-stellato Nino Ferreri del ristorante Limu di Bagheria con il piatto «Coniglio nel bosco», seguito dallo chef docente Csa Domenico Pipitone con il suo «Aspra terra». Mercoledì 8 marzo alle 11.30 sarà la volta di Tony Lo Coco, anche lui stellato Michelin con il ristorante I Pupi di Bagheria, che racconterà la sua «seppia sporca». A seguire alle ore 14 i docenti Csa, lo chef Angelo Sedita e il pasticcere Andrea Novello, prepareranno un cannolo salato e un dessert dal nome «Terra Solis». A chiudere la kermesse giovedì 9 marzo lo chef Claudio Oliveri del ristorante Oliveri 1964 con il Carciofo «ca tappa ri l'ovu» e la docente Csa Rosellina Clemente che preparerà un baccalà dal nome «Ciclo di primavera».

