Schifani: la viabilità precaria non attrae il turismo

"Autostrade e strade provinciali versano in una situazione francamente incomprensibile: sono piene di cantieri ma non c'è quasi nessuno che ci lavora. Mi chiedo come facciamo ad attrarre turismo se i collegamenti tra Palermo, Catania e Messina sono così precari". Lo sottolinea Renato Schifani, che ha partecipato all’evento di chiusura della campagna elettorale della Dc nuova al cinema Multisala Politeama di Palermo. "Un altro tema su cui voglio impegnarmi al massimo è la realizzazione dei termovalorizzatori: ci sono delle procedure già avviate dal governo Musumeci, valuterò se riprendere queste o avviarne di nuove", prosegue l’ex presidente del Senato.

"Per governare ci vogliono competenza ed efficienza: io sono dell’idea che chi sbaglia deve andare a casa. Chiunque venga eletto da un voto di protesta, penso ad esempio al M5s nel 2018, è destinato a scomparire: questo vale a livello sia nazionale che territoriale", ha continuato. "La cultura moderata mi ha portato ad ascoltare sempre di più e la scelta di candidare me è riuscita a unire il centro e la destra - aggiunge Schifani - la mediazione non è una scelta al ribasso, io per la Sicilia giocherò sempre al rialzo".

© Riproduzione riservata