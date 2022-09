Giorgia Meloni sul palco a Palermo: "Schifani in continuità con Musumeci"

"Renato Schifani è una persona di grande esperienza e capacità per continuare il lavoro fatto da Nello Musumeci. Sono stata fiera, sostenendo il governo, di vedere una Sicilia, che eravamo abituati a conoscere per i dati negativi, che in questi ultimi cinque anni su diversi temi si è trovata ai primi posti in classifica nell'apertura dei cantieri, nella lotta al Covid, nel sostegno alle attività produttive".

È un passaggio del comizio di Giorgia Meloni (come si può sentire nel video). La leader di FdI ha parlato dal palco della convention del partito a Palermo in chiusura della campagna elettorale.

Tra i momenti principali del suo discorso anche riferimento al reddito di cittadinanza. "Ho sentito dire che noi facciamo la guerra ai poveri. Noi facciamo la guerra alla povertà, che non si abolisce per decreto come ha raccontato Luigi Di Maio; questo non lo fa manco il mago Otelma. Si combatte favorendo la crescita e l'occupazione. Chi crea ricchezza sono le aziende con i propri lavoratori, non è lo Stato che non deve rompere le scatole a chi vuole lavorare e fare".

Sul viaggio di Letta in Germania, come si può ascoltare nel video, ha commentato: "Ieri Enrico Letta è andato in Germania a incontrare il cancelliere tedesco e i capi della Spd, che dicono speriamo che in Italia vinca Letta perché la Meloni non ci piace e Letta torna a Roma contento. Secondo voi Letta è andato in Germania a chiedere un tetto al gas? No, è andato a barattare l'interesse nazionale per il suo partito".

© Riproduzione riservata