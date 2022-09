Berlusconi: «Schifani in sintonia con Roma»

Invoca un voto a Forza Italia per rafforzare l’area moderata del futuro governo. Si dice convinto della necessità dei termovalorizzatori in Sicilia. Esclude nuovi governi di larghe intese e vede in Schifani il presidente che saprà trattare alla pari con lo Stato. Silvio Berlusconi lancia la volata ai forzisti - con un'intervista al Giornale di Sicilia - nel giorno in cui a Palermo (alle 10,30 al cinema Politeama) è fissata la convention del candidato alla presidenza della Regione.

