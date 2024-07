Comune di Monreale, concorso per educatore della prima infanzia: il bando

Il Comune di Monreale ha pubblicato un bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per educatore della prima infanzia, inquadrato nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, posizione economica D1.

IL BANDO

I requisiti generali

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, come previsto dalla legge; età non inferiore a anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; idoneità psicofisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni per il profilo professionale messo a concorso; godimento dei diritti civili e politici ovvero per i candidati non cittadini italiani il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza (fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria); non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.