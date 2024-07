Comune di Cerda, pubblicato un avviso per funzionario tecnico: i requisiti

Il Comune di Cerda ha pubblicato un avviso per una selezione pubblica per funzionario tecnico. Il professionista individuato dovrà avere competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.) al fine di supportare gli Uffici comunali. L'incarico di collaborazione rientra tra le misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il prossimo 22 luglio.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, come previsto dalla legge; avere un’età non inferiore ai diciotto anni; iscrizione nelle liste elettorali (esercizio del diritto di voto); idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, come previsto per legge; non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. Inoltre, occorre non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.