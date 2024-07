Università di Palermo, concorso per funzionari: i requisiti, come partecipare

L'Università di Palermo ha pubblicato un bando di selezione pubblica, con valutazione dei titoli e del curriculum e svolgimento di un colloquio, per la copertura di 3 posti nell'area funzionari (ex categoria D) – con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di 12 mesi, da destinare al Dipartimento di Culture e Società per le attività di supporto al progetto Pnrr Itserr – Italian Strengthening of the Esfri ri resilience.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: titolo di studio e qualificazione professionale come specificati nel bando; età non inferiore agli anni 18; cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea o dichiarazione di essere familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; d. idoneità fisica all'impiego. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice di concorso in base alla normativa vigente; essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati fino al 1985; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscono la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando. I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana; avere adeguata conoscenza della lingua italiana.