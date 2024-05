L'annuncio del ministro Urso a Palermo: Pelligra pronto a insediarsi nell'area ex Fiat di Termini Imerese

Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, presente al Teatro Massimo di Palermo per la firma dell’accordo sui fondi di coesione tra governo e Regione Siciliana, è tornato sulla vicenda dell’area ex Fiat ed ex Blutec dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. «L’assegnatario - ha detto con riferimento al gruppo Pelligra - prenderà possesso dell'area nei prossimi giorni, con l'augurio che diventi presto un grande parco industriale».

Ma sull'operazione pende come una spada di Damocle il ricorso della cordata esclusa. «L’assegnazione - ha detto il ministro - è avvenuta su una procedura che era ferma da diversi anni, mi auguro che il Tar dia ragione al ministero. Noi abbiamo operato al meglio, in piena trasparenza e siamo assolutamente certi che tutte le procedure sono state regolari. Poi il Tar si esprimerà come ritengono i giudici amministrativi. Abbiamo la coscienza a posto, abbiamo fatto tutto al meglio, nell’interesse generale e nell’interesse dei lavoratori che, finalmente dopo 12 anni di cassa integrazione, che non può più esser prorogata perché l’azienda altrimenti verrebbe messa in liquidazione, abbiamo consentito loro di poter tornare a lavorare in un grande progetto di rinascita industriale dell’area».