Università di Palermo, concorso per 30 operatori: i compiti e i requisiti richiesti

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di primo grado più qualificazione professionale inerente il posto messo a selezione. La qualificazione professionale può essere desunta dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado o dall’aver prestato servizio nel profilo messo a bando, presso una Università o un Ente Pubblico di Ricerca, anche in maniera non continuativa, per un numero di giornate non inferiore a 151 negli ultimi 5 anni; avere maturato un’anzianità di servizio nel profilo messo a bando di almeno 101 giornate, anche non continuative, presso una Università o un Ente Pubblico di Ricerca; età non inferiore agli anni 18; cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea o dichiarazione di essere familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; idoneità fisica all'impiego. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo i/le vincitori/vincitrici di concorso in base alla normativa vigente; essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati fino al 1985; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscono la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.