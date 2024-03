Pelligra prenderà lo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese, la Regione metterà a disposizione i 30 milioni previsti

Sarà la Pelligra Holding Italia, il gruppo italo-australiano di Ross Pelligra, il presidente del Catania Calcio, ad aggiudicarsi la gara per rilevare la ex Fiat ed ex Blutec di Termini Imerese in amministrazione straordinaria. Il progetto prevede il rilancio di tutta l’area industriale di Termini Imerese con la realizzazione di un parco industriale, il più grande porto commerciale e logistico della Sicilia occidentale e un interporto collegato. Non è ancora ufficiale, ma al termine del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, con tutte le parti interessate, il ministro Adolfo Urso ha spiegato che «alla fine della procedura è rimasta in piedi solo una proposta», quella di un gruppo «solido sul piano economico e finanziario, con una significativa e importante reputazione internazionale» e che ha come core business la reindustrializzazione di stabilimenti dismessi. La Fiom Cgil commenta che «la strada c’è per la reindustrializzazione. Ma è ancora lunga e accidentata». E anche per la Fim Cisl è un «percorso difficile che deve essere ulteriormente approfondito con le organizzazioni sindacali.

Il ministro non ha voluto quantificare l'offerta, riservandosi di renderla nota quando l'operazione sarà formalmente ufficializzata, mentre sul fronte occupazionale (564 i lavoratori dipendenti e circa 200 nell'indotto) il piano prevede l'assunzione di 350 dipendenti con garanzia di impiego per almeno i prossimi due anni. «Per altri circa 180, perché 40 matureranno i requisiti per la pensione entro il termine dell'amministrazione straordinaria di novembre - spiega la Fiom - verrà creata una società di scopo con partecipazione pubblica della Regione Sicilia. L'obiettivo sarà realizzare politiche attive e formazione per la loro rioccupazione dando garanzie a tutti, compresi coloro che potranno vantare il diritto alla pensione anche a fronte della dichiarata disponibilità del ministra del Lavoro, Marina Calderone», presente all'incontro «a trovare soluzione all'annoso e ancora non risolto tema dei lavori usuranti». La Fiom ha ribadito che «il vincolo rimane quello della soluzione occupazionale per tutti».